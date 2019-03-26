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Depremlerin ardından eğitime 2 gün ara verildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5,5'lik depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

26 Mart 2019 Salı 00:34
Depremlerin ardından eğitime 2 gün ara verildi

Acıpayam İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden gelen açıklamada; "26 Mart Salı ve 27 MartÇarşamba günü Acıpayam'da okullar tatil edilmiştir." denildi.

Artçı sarsıntıların devam etmesi üzerine Acıpayam İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25.03.2019 tarih ve 8 sayılı Acıpayam İlçe Hıfzısıhha Meclis Kararı gereği; Bölgemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle İlçemizdekiözel eğitim kurumları ve özel rehabilitasyon merkezleri dahil tüm okullar 26 Mart 2019 Salı ve 27 Mart 2019 Çarşamba günü tatil edilmiştir.

Ayrıca tüm kamukurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimizde26 Mart 2019 Salı ve 27 Mart 2019 Çarşamba günü izinli sayılmasına karar verilmiştir. Halkımıza saygı ile duyurulur."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 00:34
  1. Milli Eğitim Müdürlüğü
  2. Çarşamba
  3. Acıpayam
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