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Gündem Depremle alay ettiler! Charlie Hebdo’nun sitesi hacklendi
Gündem

Depremle alay ettiler! Charlie Hebdo’nun sitesi hacklendi

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize eden Charlie Hebdo’nun web sitesi hacklendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 23:35:00 -
Depremle alay ettiler! Charlie Hebdo’nun sitesi hacklendi

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medyada nefret suçu teşkil eden paylaşımda bulunarak büyük tepki çekmişti. Daha önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet'e (sav) yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etti. 20 yaşındaki Türk hacker Yusuf Devran Karaçay, Charlie Hebdo’nun web sitesini hackledi. Web sitesinin girişine Osmanlı marşı ekleyen Karaçay, web sitesine “Ben Devran Karaçay, bir Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok. Siz alay edemezsiniz sadece alay konusu olursunuz” yazılı not bıraktı. Ayrıca web sitesine Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ile hayatının olduğu yazı eklendi. Sitenin birçok yerine Türk bayrağı ekleyen Türk hacker, Türk bayrağının altına ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısı ekledi.

Üniversitede eğitimini sürdüren ve lisede siber güvenlik bölümünü bitiren Devran Karaçay’ın 2021 yılında yarışmada 1 milyon kişi arasından siber zeka şampiyonu olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Zemheri

Hadi dinlerle dalga gectiler sozde fikir ozgurlugu ,insanlarin acilariyla dalga gecmek nasil bir ozgurluk anlayisi ,bunlari isleri gucleri insanlari provoke etmek .her kralin bir soytarisi vardir onun icin ucret alir .soytariya kral muamelesi yaparsin kendini nimetten sanir .soytarinin anlyacagi dil kendi dilidir oda onlarin pisligini ayyuka cikarabilecek baska ozgur bir basin.hamdolsun turkiyede o tarz basin gelisti darisi fransanin basina.
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