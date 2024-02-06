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Gündem Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto
Gündem

Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto

Yeniakit Publisher
2024-02-06 10:36:00 -

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş bölge halkı tarafından anmalar esnasında protesto edildi.

Hatay Antakya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Maraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenler Hatay'da anıldı.

Depremin meydana geldiği saat olan 04:17'de Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen depremzedeler karanfiller bırakarak ve saygı duruşunda bulunarak depremde hayatını kaybedenleri andı.

CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı. Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı. O anları gazeteci Kazım Kızıl kaydetti.

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