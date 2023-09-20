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Yerel Depremin yıktığı okullarını istiyorlar! En yakın okul için saatlerce yol yapan öğrenciler yetkililere çağrı yaptı
Yerel

Depremin yıktığı okullarını istiyorlar! En yakın okul için saatlerce yol yapan öğrenciler yetkililere çağrı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 23:21:00 - 2023-09-20 23:54:26

Kahramanmaraş'ta depremde okulları yıkılan Gaziler Mahallesi sakinleri, yeni okul yapılmasını istiyor. Veli ve öğrenciler uzakta bulunan okula gitmenin zor olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan Şehit Niyazi Ergüven Okulu deprem dolayısıyla yıkıldı. Mahalle halkı, yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmasını talep etti. 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Kuda İlga, "Benim çocuklarım bu okulda okuyordu. Okulumuz deprem dolayısıyla yıkıldı ve biz çok zor durumda kaldık. Biz yıkılan okulumuzun yerine tekrardan okul yapılmasını istiyoruz. Şu an başka bir yerdeki uzak bir okula gidiyorlar. Oraya da gitmeleri için servise binmeleri gerekiyor" dedi.

"Çok zor durumdayız ve yardım istiyoruz"

Çocuklarını okula gönderemediğini söyleyen 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Emine Ekiz ise, "Depremden dolayı okulumuz yıkıldı ve biz çok zor durumda kaldık. Benim çocuklarım şu an okula gidemiyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Gülnihal Battal, "Ben 6. sınıfa gidiyorum. Eski okulum Şehit Niyazi Ergüven Okuluydu. Okulum depremden dolayı yıkıldı. Bizi başka okula gönderiyorlar. Orası da çok uzak olduğu için yürüyemiyorum" diye konuştu.

"Okulumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz"

11 yaşındaki Ayşe İkra ise, "Biz depremden çok etkilendik. Ben 6. sınıf öğrencisiyim. Depremden dolayı okulumuz yıkıldığı için biz çok mağdur durumdayız. Ben şu an başka okula gidiyorum ama içime sinerek derslerimi ödevlerimi yapamıyorum. Bu yüzden okulumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
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6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Hatice Sultan da, "Depremden fazlasıyla etkilendik ve şu an 8 ay oldu. Okulumuz yıkıldı ve şu an gittiğimiz okul çok uzak. Ben sabahçıyım ve sabah saat 7.30'da okulda olmam gerekiyor. Ben buradan sabahleyin saat 6.30'da yola çıkıyorum. Okulum 11.45'te bitiyor. Ama ben eve 13.30'a kadar anca gelebiliyorum. Ben yetkililerin bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

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