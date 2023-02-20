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Gündem Depremin yaralarını sararken Ürdün'den Türkiye'ye ayni yardım! Deprem felaketi sonrası tonlarca destek
Gündem

Depremin yaralarını sararken Ürdün'den Türkiye'ye ayni yardım! Deprem felaketi sonrası tonlarca destek

Ürdün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere destek için Türkiye'ye uçakla yardım malzemesi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 18:16:00 - 2023-02-20 18:30:50
Depremin yaralarını sararken Ürdün'den Türkiye'ye ayni yardım! Deprem felaketi sonrası tonlarca destek

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün devletine bağlı Haşimi Yardım Kuruluşunun "12 ton insani ve tıbbi yardımı Kahramanmaraş'a gönderdiği" ifade edildi.

Haşimi Yardım Kuruluşunun 12 tonluk yardımının yanı sıra Ürdün'de faaliyet gösteren Türk kurumları tarafından toplanan yardımların bir kısmı da aynı uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na ulaştırıldı.

Türk kurumlarının topladığı yardımların bir bölümü ise Türk Hava Yollarının kargo şirketi Turkish Cargo tarafından taşındı.

- Ürdün'deki Türk kurumları 33,6 ton insani yardım topladı

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Ürdün Koordinatörlüğü, Amman Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından "kıyafet, battaniye ve jeneratör gibi ihtiyaçlardan oluşan 33,6 ton yardım toplandığını" belirtti.
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Ozan, "Ülkemizde yaşanan afetin ilk anından itibaren Ürdün'ün Haşimi Yardım Kuruluşu ile koordineli olarak deprem bölgelerindeki afetzedelere yönelik yardım kampanyası düzenlendi." dedi.

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Yorumlar

Vatandaş

Akit başlığa bak o ülkeden sanki memleket sırrı gibi başlık atıyorsun 

Salim

Millet ve dış yardımlar olmasa halimiz dumanmış. Devleti soyup soğana çevirmişler. Yardım edenlerden Allah razı olsun
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