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Aktüel Depremin ürküten sesi kamerada!
Aktüel

Depremin ürküten sesi kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-03-30 15:03:00 -

Elazığ merkezde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anı, sarsıntının hissedildiği kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ merkezde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anı, sarsıntının hissedildiği kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ’da saat 03.30’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13,83 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Olumsuz bir durumun yaşanmadığı Elazığ’daki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine 4,7 büyüklüğündeki depremle, ürünlerin sallandığı görülüyor.

Bir diğer görüntüye ise depremin ürküten sesi kameraya yansıdı. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerine ise sarsıntının korkutucu sesi yansıyor ve kaldırımda yatan bir köpeğin ayağa kalkarak koştuğu görülüyor.


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