Depremin olduğu illerde keşif! Deprem uzmanı: Olayın gerçek şiddeti fayların yer hareketi sebebiyle ortaya çıktı!

Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay bu kez de 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Fay hattındaki enerji boşaltımı son buldu mu, riskli bölgeler nereleri? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen depremlerle bardağın biraz daha dolduğunu belirterek "Depremler devam edecek" dedi.

Depremin sebebini açıkladı!

Kahramanmaraş depreminin sarsıntısını atlatamayan Hatay art arda depremlerle sarsıldı. Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde, Samandağ'da 5.8'lik deprem meydana geldi. Ardından 32 artçı sarsıntı meydana geldi. Akdeniz'i beşik gibi sallayan depremler çevre illerde de hissedilmesinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika da sallandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen depremlerle bardağın biraz daha dolduğunu belirterek "Depremler devam edecek" dedi.

İŞTE UYDU GÖRÜNTÜLERİ! YER 4 METRE KAYMIŞ

tgrt'nin aktardığı haberde: Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama Araştırma Merkezinin radar uydularından elde ettiği görüntüleri paylaşarak şunları söyledi: “Enerji aktarımı nedeniyle ekstra bir yük ve stres geliyor. Afet Uygulama Araştırma Merkezinin 800 km yukarıda bulunan radar uydularından elde edilen veriler deprem öncesi ve sonrasını gösteriyor. Fay hattı beyazla işaretlendi, 300 km boyunca deprem kırığı oluştuğu görülüyor. Sağ taraf kırmızı bölgede 2.7 metre kadar kaymış. Sol tarafta ise 1.1 ila 1.5 metre arasında hareketler söz konusu. Uydu üzerinden fayın görünümünü anlamamız mümkün. 7 metre 8 metre kaydı deniliyor, uydu görüntüleri ile milimetrik hassasiyetle 4 metre civarında bir yer hareketi olmuş. İskenderun körfezine kadar kırılmış.”

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