Meteoroloji ve AKOM bir kez daha uyardı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı, son hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre (yarın Karadeniz Bölgesi hariç) ülke genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ülke genelinde yükselmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi bölgelerimizde kar yağışı bekleniyor. İşte kar yağışı beklenen bölgelerimiz...

KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Gelen açıklamalara göre kış henüz bitmedi.

DOĞU KARADENİZİN İÇİN KESİMLERİNDE KAR BEKLENİYOR

Yapılan açıklamada, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Tokat’ın kuzey ile doğusunun yağmur ve karla karışık bir şekilde yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Sivas, Kars, Erzurum, Erzincan, Van ve Ardahan çevrelerinin de kar yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısından sonra, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den de kar ve çığ ile alakalı olarak uyarı geldi.

Kerem Ökten, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı gerçekleştirdi; bu akşam içinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kar yağışlarının olma ihtimali vardır.

Doğu Karadeniz kıyıları kuvvetli yağmur alacakken, aynı bölgenin için kesimler ve bilhassa Ayder tarafından yoğun bir şekilde kar yağışı beklenmekte. Çığ tehlikesi bulunmakta. Dikkatli olunmalı, dedi.

KIŞ BEKLERKEN BAHAR GELDİ

Ülke genelindeki sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya devam ediyor. Güneşin yakıcı etkisi yüzünü gösterirken, kar beklediğimiz bu dönemde yağış dahi olmaması alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL YAĞIŞA HASRET KALDI- RİSK KAPIDA

İstanbul'da geçtiğimiz hafta adeta baharı andıran sıcaklıklar, az bulutlu gök yüzü görülmüştü. Bu hafta için de Meteoroloji benzer bir hava durumunu paylaştı.

PAZAR GÜNÜ REKOR SICAKLIK

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da tüm hafta gök yüzü açık ve yağışsız bir hava bekleniyor. Ayrıca kentte sıcaklıklar lodos etkisiyle pazar günü 17 dereceye kadar yükselecek.

MARMARA'DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Marmara Bölgesi genelinde de sıcaklıklar artıyor. Yalova'da hava sıcaklığı 22 dereceyi de geçecek.

AKOM'DA TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI RİSK KAPIDAtanbul'da 5 gün yağış beklenmiyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, yer yer parçalı bulutlu gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan lodos ve güneşin ısıtıcı etkisi neden ile sıcaklıkların 13-17 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor" denildi.

BARAJLAR ALARM VERİYOR!

Posta'ya göre; İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranının son 1 günlük değişimi yüzde 0.28 oldu. Yaşanan artışla beraber barajlara son 1 günde 2.47 milyon metreküp, son 1 haftada ise 15.13 milyon metreküp su doldu. Ancak şehre su sağlayan barajların birçoğunda su seviyesi hâlâ kritik seviyenin altında. Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranı yüzde 10'un altında kalırken Alibey barajı doluluk oranı da yüzde 11.69'a düştü.

Öte yandan O ilçelerde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi

Mevsim gecikti. Geciken mevsim sonucunda kar yağışları da geç etkili olmaya başladı. Yurdumuzun dört bir yanından özellikle Ocak sonu ve Şubat aylarında kar yağışları haberleri almaya başladık.

Ağrı kar yağışının etkili olduğu illerden bir tanesi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''“Hamur ve Tutak ilçelerimizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 21.02.2023 tarihinde kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklardan dolayı Hamur ve Tutak ilçelerimizde köy okullarımız ve taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.”

5 Günlük Tahmin (Haritalı) - Meteoroloji

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