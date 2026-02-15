Depremin ardından Hatay’da 119’uncu camii ibadete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı.

Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay’da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 119’uncu cami Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan Kisecik Arif Bircan Camii, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 119 cami, 48 Kur’an kursu, 12 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken bazı camilerin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

CAMİNİN YANINDA KUR’AN KURSU DA AÇILDI

Devlet millet iş birliğiyle hizmete alınan 119’uncu caminin ibadete alındığını söyleyen Vali Masatlı, "6 Şubat asrın afetiyle birlikte biz canlarımızı kaybettik ve hatıralarımızın çoğu yok oldu. Diğer taraftan şehrimizin mimari yapısı neredeyse önemli ölçüde hasar aldı. Çoğu kamu kuruluşu binalarımız, sağlık tesislerimiz, okullarımız ve ibadethanelerimizde hasar gördü. 6 Şubat itibarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ihya, inşa ve imar seferberliği başladı. Bu seferberlik içerisinde bir taraftan konutlarımızı, ticarethanelerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi ve kamu kurum ve kuruluşlarımızı yapıyoruz. Altyapımızı ve tarihi eserlerimizi ihya ederken diğer taraftan da ilk günden itibaren devlet, millet dayanışmasının dünyaya en büyük örneklerini sergileyen bu aziz milletimiz de kendisiyle ilgili yapılabilecek ne hayır ve hasenat varsa onu yapmaya çalıştı. Devlet millet iş birliği çerçevesinde bu zamana kadar 119 camimizi bitirmiş olduk. Bugün de 119’uncu camimizi ibadete aldık. Diğer taraftan 48 Kur’an kursumuz, 12 Diyanet Gençlik Merkezimiz de hizmete alındı. İnşaatı devam eden daha çok sayıda camimiz, Kur’an kursumuz ve gençlik merkezimizde var. Ben buradan devlet millet dayanışmasının çok güçlü bir örneğini gösteren ve buranın yapılması aslında emeği geçen tüm insanlarımıza hassaten çok teşekkür ediyorum. Başta bu camimizin ve hemen yanındaki 4 - 6 yaş Kur’an kursumuzun Hatay’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.