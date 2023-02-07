Depremin ardından Hatay'a giden İsmail Çipe karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü!

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük bir yıkıma sebep olan deprem için memleketi Hatay'a yardım götürmüştü. "Çıktık geliyoruz inşallah" açıklaması yapan Çipe, Antakya ve İskenderun bölgesindeki acı tabloyu paylaştı.

Galatasaray'ın yedek kalecisi İsmail Çipe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen depreme duyarsız kalamamış ve harekete geçmişti. Deprem felaketi sonrası yardım için yola çıkan Çipe, sosyal medya hesabından 'Çıktık geliyoruz inşallah' paylaşımını yapmıştı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İsmail Çipe, ailesinden herkesin sağ olarak kurtarıldığını dile getirdi.

Bütün şehir sessiz

Kendisi bölgede yardım için kalan ve çalışmalara devam eden tecrübeli kaleci, gece yaptığı paylaşımda, "Allah'ım sen yardım et. Herkes bir umut bekliyor, İskenderun'dayız. Bütün şehir, sessizlik içerisinde. Dua vakti." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Antakya'ya giden İsmail Çipe, yıkıntıların olduğu bölgeden paylaştığı fotoğrafla da acı tabloyu gözler önüne serdi.