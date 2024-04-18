  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Olmayacak olay başlarına geldi! Dünyaca ünlü enerji devi Türkiye'den çekildi

Ertuğrul Özkök'ün yazısı canlı yayının karıştırdı!

BM'den Gazze çağrısı: Çok büyük değişiklik gerek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze üzerinden hedef alanlara sert tepki! 'Aymazlıktır, ahmaklıktır'

Son dakika! Türkiye'den vatandaşlarına o ülke için seyahat uyarısı

AK Parti Grup Toplantısı’nda yaşanan hadise Cem Küçük’ü çıldırttı: Ya bir susun

Bakan Bolat'tan fahiş fiyat açıklaması! Değişikliğe gidilecek

Türkiye'nin o sahilinde doğalgaz sürprizi! Çalışmalar yapıldı, denizden gaz fışkıracağına herkesin inancı tam

İhtiyar AB'ye Tek Pazar kapsamını genişletme önerisi

Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var
Gündem Depremin ardından Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Gündem

Depremin ardından Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-18 07:24:00 -
Depremin ardından Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Tokat'ta korkutan deprem
Tokat'ta korkutan deprem

Gündem

Tokat'ta korkutan deprem


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peş peşe depremler! Bu sefer Yozgat sallandı
Peş peşe depremler! Bu sefer Yozgat sallandı

Gündem

Peş peşe depremler! Bu sefer Yozgat sallandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23