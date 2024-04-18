Depremin ardından Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
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