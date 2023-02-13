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Gündem Depremin 8'inci gününde hasar gören apartmanda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Gündem

Depremin 8'inci gününde hasar gören apartmanda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, hasar gören apartmanın 7. katından kurtarılan kedi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 21:12:00 -
Depremin 8'inci gününde hasar gören apartmanda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, hasar gören apartmanın 7. katından kurtarılan kedi tedavi altına alındı.

Kocaeli ve Eskişehir'den bölgeye giden Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ile Hayvan Arama ve Kurtarma Derneği (HAK-TİM) ekipleri, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan 10 katlı binanın 7. katındaki dairede bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ulaştı.

Sepetli vinçle balkondan daireye giren ekipler, kediyi bulunduğu yerden aldı.

Kedi, daha sonra tedavi altına alındı.

HAK-TİM Başkanı Sibel Altun, AA muhabirine, İzmir ekibi olarak Osmaniye'de çalışmalar yaptıklarını, bölgede insan arama kurtarma faaliyetlerinin bitmesinin ardından hayvanları mahsur kaldıkları yerlerden kurtarmaya başladıklarını belirtti.

Jandarma HAYDİ ekipleriyle binalarda mahsur kalan hayvanları kurtarmaya devam ettiklerini aktaran Altun, "Depremin 8'inci gününde bir ihbar geldi. Yine komutanlarımızın eşliğinde kedimizi aldık. Bugün bu kedimizle 6 hayvanımızı mahsur kaldığı yerden kurtardık." dedi.

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