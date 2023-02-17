Depremi fırsat bilen Suudi Arabistan'dan beklenmedik adım
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, deprem felaketinin ardından Suriye'ye gitme kararı aldı.
Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) Sputnik'e dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan Şam'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Faysal bin Ferhan'ın Şam ziyaretinde Esed rejimine bağlı üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Riyad yönetimi, deprem sonrasında Esed rejimine insani yardım sağlamıştı. Esed rejimine abğlı devlet televizyonuna konuşan Suud yetkilisi yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan yönetiminin kardeş Suriye halkına yardım yapılmasına ilişkin verdiği direktifler sonucunda uçağın indiğini" belirtmişti.
Böylece 12 yılın ardından Suudi Arabistan'dan Suriye'deki Esed rejimi kontrolündeki bölgelere ilk uçuş gerçekleşmişti.
Kaynak: Mepa News