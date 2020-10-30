  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depreme oyun oynarken yakalandı
Gündem

Depreme oyun oynarken yakalandı

İzmir Seferihisar merkezli depreme, evinde bilgisayar oynarken yakalanan gencin o anları şiddetin boyutunu da gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:16:00 -

Ege'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye sürdüğü belirtilen depremde bazı binalar yıkıldı ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bildirildi.

İzmir Seferihisar merkezli depreme, evinde bilgisayar oynarken yakalanan gencin o anları ise depremin şiddetinin boyutunu da gözler önüne serdi.

Oyun oynadığı sırada sarsıntıyı hisseden gencin panikle kaçışı, kameraya böyle yansıdı.

Bakan Soylu'dan açıklama

Öte yandan, yaşanan şiddetli depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestl..
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Siyaset

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz bugün hayatını kaybetti.
Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...
Dünya

Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara yönelik başlattığı nefret söylemi Avrupa’da giderek yayılıyor. Almanya, Avusturya, Holl..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay