Depreme oyun oynarken yakalandı

Ege'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye sürdüğü belirtilen depremde bazı binalar yıkıldı ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bildirildi.

İzmir Seferihisar merkezli depreme, evinde bilgisayar oynarken yakalanan gencin o anları ise depremin şiddetinin boyutunu da gözler önüne serdi.

Oyun oynadığı sırada sarsıntıyı hisseden gencin panikle kaçışı, kameraya böyle yansıdı.

Bakan Soylu'dan açıklama

Öte yandan, yaşanan şiddetli depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.