Depreme ofiste yakalandılar! Panik anları kamerada
Tokat'ta meydana gelen deprem, Sivas'ta bir ofiste paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
2 katlı binada hasar oluştu
Sarsıntı, Yozgat ve Sivas başta olmak üzere birçok ilden hissedildi. İlk belirlemelere göre Kadışehri Yelten köyünde 2 katlı bir binada hasar oluştu.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Camisinde hasar meydana geldi.
Ofiste depreme yakalandılar
Depremde panikleyen vatandaşlar sokaklara dökülürken bir ofiste yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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