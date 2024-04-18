  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir yanda Metin Akpınar bir yanda Uğur Dündar! Laikçilerin meşhur sözüyle Sözcü tayfasına müthiş gönderme

Türkiye'den AB'ye rest! Hiçbir zaman kabul görmeyecek

Bulgaristan, Azerbaycan ve Çin'deki asgari ücret herkesi şok etti! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Yazıklar olsun! İstanbul'da vatandaşa at eti yedireceklerdi

Metin Akpınar’ın kızından inanılmaz itiraflar! “Cinsiyeti bilinen çocukları bile…”

Bu da nereden çıktı şimdi! Hollanda’dan Türkiye’ye küstah tehdit ‘Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmazsa…’

Yayından önce ne içtin Şaban Sevinç! Jakuzi yok ama var demek iftira değil

Türkiye'deki o cemaat Rusya'yı ayağa kaldırdı!

Belediye meclisinden alkışlar yükseldi! ‘İmamoğlu fotoğrafı asılsın’ teklifine öyle bir cevap verdi ki…

Kuva-yi Milliye neyse Hamas da işte aynen odur! Erdoğan’ın sözleri ‘Cumhuriyet’i rahatsız etti
Gündem Depreme ofiste yakalandılar! Panik anları kamerada
Gündem

Depreme ofiste yakalandılar! Panik anları kamerada

Yeniakit Publisher
2024-04-18 19:53:00 - 2024-04-18 19:55:31

Tokat'ta meydana gelen deprem, Sivas'ta bir ofiste paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

 

2 katlı binada hasar oluştu

Sarsıntı, Yozgat ve Sivas başta olmak üzere birçok ilden hissedildi. İlk belirlemelere göre Kadışehri Yelten köyünde 2 katlı bir binada hasar oluştu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Camisinde hasar meydana geldi.

Ofiste depreme yakalandılar

Depremde panikleyen vatandaşlar sokaklara dökülürken bir ofiste yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkede peş peşe şiddetli depremler!
Ülkede peş peşe şiddetli depremler!

Dünya

Ülkede peş peşe şiddetli depremler!

Tokat'ta korkutan deprem
Tokat'ta korkutan deprem

Gündem

Tokat'ta korkutan deprem

Peş peşe depremler! Bu sefer Yozgat sallandı
Peş peşe depremler! Bu sefer Yozgat sallandı

Gündem

Peş peşe depremler! Bu sefer Yozgat sallandı

Son dakika! AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem
Son dakika! AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem

Gündem

Son dakika! AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem

AFAD'dan yeni açıklama! Tokat'taki deprem yıkıma neden oldu
AFAD'dan yeni açıklama! Tokat'taki deprem yıkıma neden oldu

Gündem

AFAD'dan yeni açıklama! Tokat'taki deprem yıkıma neden oldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23