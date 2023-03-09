Depreme karşı "tersine göç" önlemi: İstanbul'un nüfusu nasıl azaltılacak?

Uzmanlara göre Marmara'da deprem kaçınılmaz. Yapıların güçlendirilmesi tek başına depremle mücadelede yeterli değil. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerden tersine göçün teşvik edilmesi alınacak önlemler arasında.

Afet uzmanlarına göre kalabalık nüfus, olası depremde en büyük dezavantajlardan biri. Nüfusun barınma ihtiyacının karşılanması için de yoğun yapılaşma beraberinde geliyor.

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, afet durumunda şehrin riskine göre bölümlere ayrılması gerektiğini söyledi. Ersoy, “Yerinde alınacak önlemler ile deprem sonrası oluşacak hasar en aza indirilebilir” açıklamasında bulundu.