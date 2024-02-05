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Gündem

Depremden yeni görüntüler... İlk kez izleyeceksiniz

Yeniakit Publisher
2024-02-05 07:12:00 -

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması kentteki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı’ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin bazı bloklarının yıkılma anı da görüntülerde yer alıyor.

 

Azerbaycan Bulvarı’ndaki yüksek katlı binaların yıkılma anı, depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışık çıkması, kent merkezinin büyük bölümünün de aydınlanması dikkati çekerken sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere de yakalandıkları görülüyor. Bir başka görüntüde ise Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin dışarı çıktığı sırada binanın yıkılması da bulunuyor.

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