Depremden sonra 'nerede devlet' demeye mi hazırlanıyor? Yavuz Ağıralioğlu'ndan büyük riyakarlık!

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AK Parti iktidarı riskli alan ilan edilen bölgelerde kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı binalar yapmaya çalışırken, İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu karşı çıktı. Tozkoparan'da yaşanan gerilimi, "İnsanların doğup büyüdüğü yerde yaşama hakkı var" sözleri ile değerlendiren İP'li Ağıralioğlu'nun, doğup büyüdüğü yerde depreme yakalanıp, ölenler olduğunda "AK Parti depreme hazırlık yapmadı." riyakarlığında bulunup bulunmayacağı ise merak konusu.

Devlet Tozkoparan'da inşa edilecek evlerin daha değerli olacağını ifade ederek, aradaki farkı ödemelerini istediği gecekondu sahiplerine daire sahibi olma imkanı sağlarken, İP'li Ağıralioğlu ise, güya halkın sesi olarak şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir fırtına koparmaya gerek yok. Büyük bir mesele de değil. Mesele şu, diyorlar ki 'Biz size bin beş yüz liralık ev veriyoruz'. Bize bin beş yüz liralık ev verme. Çünkü bizim ödeme gücümüz yok. Bize bin liralık ya da beş yüz liralık ev ver. Ya da bizim evimiz kaç lira ise bizim evimiz kadar bize ev ver. Bizden para alarak bizim yaşadığımızdan daha iyi bir ev verme, istemiyoruz."

Kendisi de avantajın farkında ama...

Devletin sunduğu imkanın avantajlı olduğunu fark eden Yavuz Ağırailoğlu, "Aslında ödeme güçleri olsa fena bir imkan bir değil. Çevre Bakanımız Murat Kurum beyin açıklamasını dinledim. Diyor ki 'Bu size verdiğimiz imkanla ilave ödediğiniz parayla aldığınız ev, Güngören'de, şu anda yaşadığınız evden iki tane aldırıyor." dedi.

"İnsanların doğduğu yerde yaşamak, çocuklarını hatıralarının olduğu yerde büyütmek en tabi haklarıdır." diyerek, vatandaşları adeta depreme dayanıksız evlerde yaşamaya ikna etmeye çalışan Ağıralioğlu, "Dolayısıyla insanlara, 'Ben size biraz daha fazla para ödeme zorunluluğu oluşturarak, isterseniz satıp gideceğiniz bir imkan sunuyorum. Bu insanların yaşam iradelerine nezaketsizliktir. İnsanların doğdukları yerde yaşama hakları vardır. Yaşadıkları ve büyüdükleri evlere bedelsiz olarak sahip olduklarını dillendirmek, duyurmak ve istemek hakları vardır. Bu haklı çığlığı 'size yaptığımız evler daha pahalı. 200 bin lirada ödeseniz ne olur?' diye savuşturmak bir yönetim maharetsizliğidir." ifadelerini kullandı.

Kamuoyu, devletin ev farkını ödeyemeyen varsa, satıp, kendisine uygun daire alabilme imkanı sunduğu Tozkoporan'daki kentsel dönüşüm çalışmaları için İP'li Ağıralioğlu tarafından kullanılan bu ifadeleri, "Ağıralioğlu, insanları depreme dayanıksız evde kalmaya ikna edip, depremde o evler yıkıldığında da "Nerede devlet?" demenin hazırlığını yapıyor." şeklinde yorumladı.