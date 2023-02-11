Depremden sonra acı görüntü! Yan yana binlercesi açıldı

6 Şubat'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7, aynı gün saat 13.24'te ise bu kez merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 10 ilde hasara yol açtı.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldıktan sonra morgda yapılan otopsi ve teşhis işlemi sonrası Kapıçam Mezarlığı’na götürülüyor. Burada da parmak izlerinin alınmasının ardından cenazeler, din görevlilerince yıkama, kefenleme ve cenaze işlemi sonrası toprağa veriliyor.

Yan yana binlerce mezar

Depremde çöken binaların enkazında arama-kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden kişiler için Kapıçam Mezarlığı’nda iş makineleriyle yan yana binlerce mezar açıldı.

Mezarlara, işlemi tamamlanan deprem kurbanlarının cenazeleri 24 saat boyunca defnediliyor. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığı’nda halen bir yandan iş makineleri ile yeni mezarlar kazılıyor, bir yandan da defin işlemleri sürüyor. Havadan da drone ile görüntülenen Kapıçam Mezarlığı’nda, görevlilerin hummalı çalışmaları devam ediyor.