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Depremde zarar gören öğrenciler hangi okula gidecek

Hasarlı okullarda okuyanlar nerede okuyacak? İstanbul'da depremden zarar gören 29 okulda eğitime bir gün ara verilmişti. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada İstanbul’da as hasarlı ve çok hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda bugün tatil olduğunu duyurmuştu. Valilik, yaptığı açıklamada hasarlı okullarda okuyan öğrencilerin mağdur olmaması için 30 Eylül Pazartesi günü öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerinin tespit edileceğini açıklamıştı. Peki İstanbul’da depremde zarar gören öğrenciler hangi okula gidecek? Öğrenciler hangi okullara devam edecek? Depremde zarar gören öğrenciler hangi okula gidecek istanbul.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
Depremde zarar gören öğrenciler hangi okula gidecek

İstanbul'da depremden zarar gören 29 okulda eğitime bir gün ara verilmişti. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada İstanbul’da as hasarlı ve çok hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda bugün tatil olduğunu duyurmuştu. Valilik, yaptığı açıklamada hasarlı okullarda okuyan öğrencilerin mağdur olmaması için 30 Eylül Pazartesi günü öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerinin tespit edileceğini açıklamıştı. Peki İstanbul’da depremde zarar gören öğrenciler hangi okula gidecek? Öğrenciler hangi okullara devam edecek? Depremde zarar gören öğrenciler hangi okulda okuyacak istanbul.

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu. 

Depremde hasar gören okullarda okuyanlar öğrenciler hangi okullarda okuyacak?

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu okullarda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi. Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli planlamalar yapıldı. Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar kamuoyuna duyurulacak.”

Depremde ağır hasar alan okullar hangileri?

1. BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2. BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

3. BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

4. ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

5. GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

6. GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

7. GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

8. PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

9. SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

Depremde az hasar alan okullar hangileri?

1. ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

2. AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

3. BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

4. BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

5. EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

9. GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

10. GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

11. KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

12. KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

13. KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

14. MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

15. PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

16. PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

17. SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

18. SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

19. SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

20. ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
  1. İstanbul
  2. Depremde zarar gören öğrenciler hangi okula gidecek
  3. Depremde hasar gören okullarda okuyanlar öğrenciler hangi okullarda okuyacak?
  4. istanbulda depremde hasar gören okullarda okuyanlar öğrenciler hangi okullarda okuyacak?
  5. Hasarlı okullarda okuyanlar nerede okuyacak?

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