Depremde zarar gören Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek?
Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek? 5.8 İstanbul depremi sonrası İstanbul genelinde hasar tespit çalışması yapıldı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasarlı okullarda okuyan öğrenciler için bugün okullar tatil edildi. Valilik depremde hasar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullarda eğitime devam edeceğini duyurdu. Depremde az hasar gören okullar arasında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu da var. Peki depremde hasar gören okulların öğrencileri hangi okullara gidecek? Depremde hasar gören Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okullara gidecek?30 Eylül 2019 Pazartesi 14:12
Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek? 5.8 İstanbul depremi sonrası İstanbul genelinde hasar tespit çalışması yapıldı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasarlı okullarda okuyan öğrenciler için bugün okullar tatil edildi. Valilik depremde hasar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullarda eğitime devam edeceğini duyurdu. Depremde az hasar gören okullar arasında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu da var. Peki depremde hasar gören okulların öğrencileri hangi okullara gidecek? Depremde hasar gören Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okullara gidecek?
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde: İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Öğrencilerin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacağı açıklandı. ''26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlenmiştir. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacaktır.”
İşte hasarlı okullarda okuyan öğrencilerin gidecekleri okullar listesi
Ağır hasarlı okullar
İLÇESİ OKUL / KURUM
BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
Az hasarlı okullar
ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
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