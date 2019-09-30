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Depremde zarar gören Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek?

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek? 5.8 İstanbul depremi sonrası İstanbul genelinde hasar tespit çalışması yapıldı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasarlı okullarda okuyan öğrenciler için bugün okullar tatil edildi. Valilik depremde hasar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullarda eğitime devam edeceğini duyurdu. Depremde az hasar gören okullar arasında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu da var. Peki depremde hasar gören okulların öğrencileri hangi okullara gidecek? Depremde hasar gören Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okullara gidecek?

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:12
Depremde zarar gören Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek?

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek? 5.8 İstanbul depremi sonrası İstanbul genelinde hasar tespit çalışması yapıldı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasarlı okullarda okuyan öğrenciler için bugün okullar tatil edildi. Valilik depremde hasar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullarda eğitime devam edeceğini duyurdu. Depremde az hasar gören okullar arasında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu da var. Peki depremde hasar gören okulların öğrencileri hangi okullara gidecek? Depremde hasar gören Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okullara gidecek?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde: İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Öğrencilerin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacağı açıklandı. ''26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir.  Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlenmiştir. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacaktır.”

İşte hasarlı okullarda okuyan öğrencilerin gidecekleri okullar listesi

Ağır hasarlı okullar

İLÇESİ OKUL / KURUM

BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

Az hasarlı okullar

ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu

GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu

GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu

GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:12
  1. İstanbul
  2. Depremde zarar gören Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek?
  3. Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okula gidecek?
  4. Gaziosmanpaşa Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri hangi okulda okuyacak

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