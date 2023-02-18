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Gündem Depremde zarar gören binalarda hırsızlık yaptı! Suçüstü yakalandı
Gündem

Depremde zarar gören binalarda hırsızlık yaptı! Suçüstü yakalandı

Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördüğü için boşaltılan binalarda hırsızlık yaparken suçüstü enselenen zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 19:53:00 -
Depremde zarar gören binalarda hırsızlık yaptı! Suçüstü yakalandı

Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördüğü için boşaltılan binalarda hırsızlık yaparken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından tahliye edilen binalarda güvenlik önlemi alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliyi, giriş kapısı mühürlü binada hırsızlık yaptığı sırada çaldığı malzemelerle suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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