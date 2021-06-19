İstanbul’da 15.07’de bir deprem meydana geldi. Depremin ardından can ya da mal kaybı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, depremde yıkılan bina var mı?

Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı oldu mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya paylaşımında, “AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.