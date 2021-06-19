  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Depreme telefoncuda yakalandılar! Panik anları kameraya böyle yansıdı
Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
Katil Esed yine saldırdı: 1 ölü 3 yaralı
Bolu'da feci kaza: Yaralılar var
Gündem Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı oldu mu?
Gündem

Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı oldu mu?

Yıkılan binanın altında kalan var mı? Merkez üssü İstanbul Kartal olan bir deprem meydana geldi. İstanbul’un pek çok ilçesinde hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığı merak ediliyor. İstanbul’da yıkılan bina var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 15:32:00 -
Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı oldu mu?

İstanbul’da 15.07’de bir deprem meydana geldi. Depremin ardından can ya da mal kaybı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, depremde yıkılan bina var mı?

Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı oldu mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya paylaşımında, “AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay