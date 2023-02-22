Depremde ölen Christian Atsu'nun Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı! Sen hakikaten adamın dibiymişsin be

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi spor kulüplerinde de birçok kayba neden olurken, yıkıcı etkiler yapmıştı. Depremden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay gelirken, enkaz altında kalan isimlerden biri de Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu'ydu.

Felaketin 13. gününde Christian Atsu'dan gelecek iyi haber beklenirken, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı. Menajer Murat Uzunmehmet, enkaz altında kalan Atsu'ya ulaşıldığını ancak Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu ile ilgili yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor.

Nijeryalı ünlü komedyen Craze Clown, Atsu'nun kendisine uzun süredir maddi yardımda bulunduğunu açıkladı.

"Okulunu bitirmeni sağlayacağım"

Atsu'nun kendisinde yolladığı bir mesajı paylaşan komedyen, "Christian 2015'ten beri beni destekliyordu. Babamı kaybettiğimde bana ulaştı. Ben mezun olana kadar masraflarımı ödemeyi teklif etti ve bunu gerçekleştirdi. Sen benim harika bir arkadaşımsın Chris ve kesinlikle seni özleyeceğim. Gerçekten gözyaşlarımı tutamıyorum. Rahat uyu kardeşim" ifadelerini kullandı.

Komedyen'in paylaştığı ekran görüntüsünde Atsu'nun, "Ne kadar kardeşim? Okulunu bitirmeni ve iyi bir işe girmeni sağlayacağım" sözlerini kullandığı görülüyor.

Clown, yaşamını yitiren futbolcu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Rahat uyu arkadaşım Christian Atsu. Senin hakkında söylenecek çok şey var çünkü altın gibi bir kalbin vardı. Tanrıya seni yaşatması için içtenlikle dua ettim çünkü sevdiklerin için çok zor olacak. Tanrıdan ailene bu acıyı kaldıracak güç vermesi için dua ediyorum. Saha içinde ve saha dışında harika bir insandı" sözlerini kullandı.