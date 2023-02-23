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Gündem "Depremde kuzenimi kaybettim" dedi! "Uyum sağlayamadığım gerekçesiyle Sözcü TV'den kovuldum"
Gündem

"Depremde kuzenimi kaybettim" dedi! "Uyum sağlayamadığım gerekçesiyle Sözcü TV'den kovuldum"

Gazeteci Sinem Nazlı Demir, depremde kuzenini kaybettikten sonra "uyum sağlayamaması gerekçesiyle Sözcü TV tarafından işten çıkarıldığını" yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 17:00:00 -
"Depremde kuzenimi kaybettim" dedi! "Uyum sağlayamadığım gerekçesiyle Sözcü TV'den kovuldum"

Gazeteci Sinem Nazlı Demir, depremde kuzenini kaybettikten sonra "uyum sağlayamaması gerekçesiyle Sözcü TV tarafından işten çıkarıldığını" yazdı.

Demir, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşım yaptı.

Nazlı Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mevcut işimi bırakarak yeni bir kanal heyecanlıyla girdiğim Sözcü TV’den, depremde kuzenimi kaybettiğim hafta ‘uyum sağlayamadığım’ gerekçesiyle kovuldum. Hak, işçi emeği, adalet? Neredesiniz?”

İşte o tweet:

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