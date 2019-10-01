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Depremde hatlar çökmüştü... Hükümetten GSM operatörlerine talimat!

5.8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından GSM operatörleri kilitlenmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, söz konusu durumun aşılması için düğmeye bastı.

01 Ekim 2019 Salı 13:02
Depremde hatlar çökmüştü... Hükümetten GSM operatörlerine talimat!

İstanbul'daki deprem sonrası telefonlarda yaşanan iletişim sorunu için hükümet harekete geçti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tüm GSM operatörleriyle görüşüldüğünü, iletişim altyapılarının her türlü duruma hazırlıklı olması için kapasitenin arttırılması talimatının verildiğini açıkladı.

İstanbul Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası GSM operatörlerinde ulaşım aksamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaşanan aksamanın altyapı yenileme çalışmaları nedeniye yaşandığını belirtti. Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil bir durumda haberleşmenin kesilmemesi için, altyapı dahil tüm sorunların giderilmesi talimatının verildiğini açıkladı.

Tüm dünyada aynı sorun yaşanıyor

Cahit Turhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "26 Eylül'deki İstanbul depreminin, bir GSM operatörümüzün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken yaşanması sebebiyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmaktadır"

GSM operatörlerine talimat verildi

Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. 3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi, kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:02
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. GSM operatörleri
  4. GSM operatörleri deprem
  5. depremde hatlar neden çöktü

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