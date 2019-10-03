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Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:22
Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı

Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen depremde, İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinde hasar oluştu. Minarenin yıkımı için bu sabah vinçler getirildi. Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği belirtiliyor.

Yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:22
  1. İstanbul
  2. İsmail Kocatürk Camii
  3. Minare
  4. camii
  5. Arnavutköy

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