Depremde CHP zihniyeti öldürdü

CHP, HDP/DEM ve TİP gibi partilerin desteklediği marjinal sol örgütlerin kampanyalarıyla hayata geçirilemeyen kentsel dönüşüm projeleri, binlerce insanımızın hayatına mal oldu. Asrın felaketinin yıldönümünde Hatay’da vatandaşlarla sohbet eden Bakan Mehmet Özhaseki’nin şu sözleri bunu açıkça ortaya koyuyor: “Hatay’da 2016-2017 yılında, Emek-Aksaray Mahallesi’nde yapmak istediğimiz kentsel dönüşüm çalışması, terör uzantısı grupların vatandaşları tahrik etmesiyle engellenmişti. Tek tek dinledim. İkna etmeye çalıştım. Ama protestocular galip geldi. Kahramanmaraş depreminde ilk baktığım yerlerden birisi orasıydı. Tamamıyla yerle yeksan olmuş. O konuştuğum insanlardan kimse yok. Mani olmasalardı, 5 sene içerisinde tamamının evi yapılmıştı. Yani bu işe mani olmak büyük bir vebal.”

Kentsel dönüşümü engellediler

2014’te göreve gelen AK Parti Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci de, “2015’te bölgede 1390 adet riskli yapı tespit ettik. Çarpık kentleşmenin ne yazık ki kötü bir örneği olan Emek Mahallesi ve Aksaray Mahallemizin bir kısmı Kentsel Dönüşüm ile yepyeni bir yaşam alanına dönüşecek” diyerek dönüşümünün aciliyetini ortaya koymuştu. 2017 yılında Bakan Mehmet Özhaseki kente ziyarette bulundu. Ancak CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın organize ettiği belirtilen gruplar protesto gösterilerini sürdürerek kentsel dönüşümün hayata geçirilmesine engel oldu.

CHP ve yandaşlarının engellemesiyle hayata geçirilemeyen kentsel dönüşüm süreci ve sonrası yaşanan büyük yıkımı akit’e anlatan Hatay AK Parti Milletvekili Adem Yeşildal ise, şunları dile getirdi

Vabali boyunlarında

“Emek Aksaray Mahallesi’nde 250 dönümlük bir alanı kentsel dönüşüm alanı olarak ilan etmişti bakanlık. Kentsel dönüşümü yapma yetkisini de Antakya Belediyesi üstlenmişti. Dönemin Belediye Başkanı İsmail Kimyeci Bey epeyce gayret sarf etti. Bakanlıkla koordineli bir çalışma yürütüldü. Maalesef, CHP’li Lütfü Savaş o dönem kampanya yaptı. CHP’nin Antakya Belediye Başkan adayı ile birlikte Emek Mahallesi’nde miting düzenlediler. ‘Kentsel dönüşüme karşıyız’ diye. Bu ülkede maalesef vatandaşların sağlıklı konutlarda yaşaması için atılan her adımı özellikle CHP zihniyetine sahip insanlar bir kulp takarak karalama kampanyaları düzenliyorlar. Dün gibi hatırlıyorum. Emek Mahallesi’nde ‘evlerinize el koyacaklar’ diye vatandaşı tahrik ettiler. Bu kampanyanın başını çeken Lütfü Savaş’tı. Yeniden aday yapıldı. Ne yazık ki CHP zihniyeti gibi, vatandaşın dertleriyle dertlenmeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Kaybedilen binlerce canın vebali kentsel dönüşüme karşı çıkanların üzerindedir. Deprem gibi, konut stoğunun iyileştirilmesi gibi, dönüşüm projelerini siyaset üstü noktaya taşımamız lazım. Şimdi önümüzde seçim süreci var. Hatay halkı kentsel dönüşüm yapmak isteyenlerle buna engel olanları çok güzel ayırt edecek.”

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