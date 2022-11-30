Depremde ağır hasar gören cami yıkıldı
Düzce'de yaşanan depremde ağır hasar gören Çilimli Merkez Camisi'nin yıkımı tamamlandı.
Düzce'de yaşanan depremde ağır hasar gören Çilimli Merkez Camisi'nin yıkımı tamamlandı.
Şehirde 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Çilimli Merkez Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.
Caminin etrafında güvenlik önlemi alınmasının ardından iş makinesiyle yıkım işlemine geçildi.
Caminin yıkımı tamamlanırken, ekipler bölgede temizlik çalışması yürütüyor.
Öte yandan ilçede ağır hasarlı diğer binaların ise gelecek günlerde yıkılması planlanıyor.