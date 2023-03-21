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Gündem Depremde 407 kişinin öldüğü Diyarbakır'da HDP öncülüğünde Nevruz 'kutlaması!'
Gündem

Depremde 407 kişinin öldüğü Diyarbakır'da HDP öncülüğünde Nevruz 'kutlaması!'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Diyarbakır'da da yıkıma yol açtı. 7 binanın yıkıldığı, yüzlerce binanın hasar aldığı depremde 407 kişi hayatını kaybetti, 902 kişi yaralandı. Kentte depremin yaraları henüz sarılmamışken HDP, DBP, DTK öncülüğünde merkez Bağlar İlçesi’nde ''Nevruz kutlaması'' yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 13:02:00 -
Depremde 407 kişinin öldüğü Diyarbakır'da HDP öncülüğünde Nevruz 'kutlaması!'

Kentte depremin yaraları henüz sarılmamışken HDP, DBP, DTK öncülüğünde merkez Bağlar İlçesi’nde ''Nevruz kutlaması'' yapılıyor.

Nevruz etkinliğinin yapıldığı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı. Alan, helikopter ile havadan denetim altında tutularak güvenlik önemleri üst düzeyde alındı.

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