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Aktüel Depremde 20 günlükken kurtarılan Kerem bebek, Vali Masatlı'yı makamında ziyaret etti
Aktüel

Depremde 20 günlükken kurtarılan Kerem bebek, Vali Masatlı'yı makamında ziyaret etti

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Depremde 20 günlükken kurtarılan Kerem bebek, Vali Masatlı'yı makamında ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 20 günlükken enkazdan kurtarılan Kerem bebek, ailesiyle Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde henüz 20 günlükken enkaz altında kalan ve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarılan Kerem bebek, ailesiyle birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Masatlı, ziyarette aileyle bir süre sohbet etti. Kerem'in sağlık ve gelişimi hakkında ailesinden bilgi alan Vali, Kerem ve ailesiyle yakından ilgilendi.

Kerem'in deprem sonrasında sağlıkla büyümesinin ailesi açısından taşıdığı önem de ziyarette konuşuldu.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, özellikle çocukların güvenli yaşam alanlarına ve geleceğe yönelik ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Masatlı, görüşmede Kerem bebeğe sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir hayat, ailesine ise huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

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