Deprem yıktı geçti! Çok sayıda yaralı var

Endonezya​'nın Batı Java bölgesinde bulunan Bandung şehrinde 4,9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bölge sakinlerinde büyük bir paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık merkezleri, ibadethaneler, polis karakolları da dahil olmak üzere birçok ev ve kamu tesisinin duvarları yıkıldı ya da büyük hasar meydana geldi.

DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMADI

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, birçok evin tavanının çöktüğünü, yapısal olarak zarar aldığını fakat can kaybının bildirilmediğini söyledi.

HEYELAN RİSKİ VAR

Heyelan riski nedeniyle hızlı tren seferlerinin iptal edildiği, incelemelerin en az 4 saat süreceği belirtildi. Yetkililer, heyelan konusunda uyarılarda bulundu.