Deprem yaban keçilerini de ürküttü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da yaban keçilerinin sıra dışı hareketliği cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Arapgir ilçesinde kaydedilen görüntülerde daha önce görülmemiş bir yoğunlukta bir araya gelen yaban keçilerin sürekli hareket halinde oldukları görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da koruma altında olan yaban keçilerinin sıra dışı hareketliği cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi sakinlerinden Nihat Karaca tarafından kaydedilen görüntülerde sürü halindeki yaban keçilerinin sayısal yoğunluğu ile sürekli hareket halinde bulunmaları dikkat çekiyor.

Sürekli hareketli oldukları görüldü

Deprem kaynaklı bölgedeki bazı dağlarda kopan kaya parçaların olduğunu belirten Nihat Karaca sıkla karşılaştığı yaban keçilerinin daha önce karşılaşmadığı yoğunluk ve hareketlikle sürekli hareket halinde olduklarını kaydetti.