Deprem uzmanları uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

Deprem araştırma profesörleri, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş’ta artçı sarsıntıların devam edebileceğini vurgulayarak, hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Volkan Karabacak, depremin yaşanmasının ardından Kahramanmaraş’a gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bir ay boyunca evlere girmemekte fayda var

Karabacak, artçıların devam edeceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti: “Bu depremin artçıları da kendisi gibi büyük olacak. 7,7 büyüklüğündeki depremin artçısı da kendisinden bir eksik yani 6,5’a kadar çıkabilecek nitelikte olduğu için evler zayıfladığında bunlar tehlike yaratabilir. Şu anda en azından bir ay boyunca evlere girmemekte fayda var. Çünkü hızlıca devletin imkanlarıyla bunlar kontrol edilecek. Hangisinin hasarlı ya da hafif hasarlı olduğu ortaya çıkartılacak. İnsanların evlerinden uzak durmasında fayda var. İlk bir ayda bu depremler yavaş yavaş küçülecek, sonra bir yıl boyunca biz bunları hissetmeye devam edeceğiz. 1 yıldan sonra olacak ama artık insanların hissetmeyeceği küçüklükte, sadece aletsel ölçümlerde görülecek. Daha büyük bir problem yaşama ihtimalimiz buradaki halkımız için yok.”

Daha büyük bir deprem olasılığı düşünmüyoruz

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise bölgede deprem araştırmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan, yetkililer söylemedikçe hasarlı binalara girmemelerini isteyen Sözbilir, “Şu anda daha büyük bir deprem olma olasılığının olduğunu düşünmüyoruz. Ama tabii ki artçı depremler devam ediyor. 6,5’a yakın depremler olacak zaten AFAD da sürekli açıklıyor. Belirli bir süreye kadar hasarlı evlere girmeyeceğiz” dedi.