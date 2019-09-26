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Deprem Uzmanı Kadir Sütçü’den İstanbul depremi sonrası uyarı: 24 saat evlerinize girmeyin

İstanbul’da saat 14:00’te meydana gelen 6 şiddetindeki depreme ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, özellikle Silivri, Avcılar, Büyükçekmece’de yaşayan vatandaşları 24 saat boyunca evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:21
Deprem Uzmanı Kadir Sütçü’den İstanbul depremi sonrası uyarı: 24 saat evlerinize girmeyin

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Yayınladığı günlük değerlendirme raporlarıyla Türkiye ve dünyadaki bir çok depremi önceden bilen Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“24 saat evlerinize girmeyin”

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatan Kadir Sütçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremde evleri hasar görmüş olan ve özellikle Silivri, Avcılar ve Büyükçekmece’de oturan vatandaşlarımız 24 saat boyunca evlerine girmesinler. 99’da yaşadığımız büyük depremle hasar görmüş binalar makyajlanarak ‘yeni bina’ymış gibi kullanıma devam edilmiş olabilir. Bu tür binalarda oturan insanların mutlaka tedbirli olması gerektiğini söylemek istiyorum.”

“2019 sonuna kadar toplam 20 deprem olmasını bekliyorum”

Basına daha önce yaptığı “2019 felaket yılı olacak” açıklamasını hatırlatan Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, sözlerini şöyle tamamladı:

“İstanbul ve çevresinde yaklaşık bir hafta boyunca artçı sarsıntılar devam edecektir. Yine daha önceden de açıkladığım gibi 2019 yılı içerisinde toplam 20 adet 5’lik deprem olmasını bekliyorum. Bugüne kadar toplam 13 depremi yaşadık ve geriye yıl sonuna kadar 7 depremin daha olacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 5 şiddetinde yıl sonuna kadar 7 deprem daha yaşanmazsa o halde İstanbul’da beklenen büyük depremle karşı karşıya kalabiliriz. Yıl sonuna kadar beklediğimiz 5’lik küçük deprem olması halinde ‘İstanbul’da büyük bir deprem olmayacaktır’ demektir.”

AFAD ve Kızılay’dan da uyarı gelmişti!

Öte yandan Kızılay Başkanı Kerem Kınık İstanbul'daki 6.0 şiddetindeki depremin ardından son dakika açıklamasında bulundu. Kerem Kınık, "Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" derken, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu da "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:21
  1. İstanbul
  2. AFAD
  3. Kızılay
  4. Kızılay Başkanı Kerem Kınık
  5. Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü
  6. yeniakit.com.tr
  7. 17 Ağustos 1999 depremi

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