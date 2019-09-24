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Deprem Uzmanı duyurdu! "72 saat öncesinde büyük Marmara depremini haber vereceğim"

Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, Marmara Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yeniakit.com.tr’ye konuştu. Bugün yaşanan 4.7’lik depremin devamı olarak artçı sarsıntıların olabileceğini belirten Sütçü, “Beklenen büyük Marmara depremini 72 saat öncesinden kamuoyuna bilgi vereceğim. İran - Irak sınırında 5.0 büyüklüğünde deprem bekliyorum. İran-Irak sınırında beklediğimiz 5.0 büyüklüğündeki deprem olmadığı takdirde Erzincan, Malatya ve daha doğuda 7’lik bir deprem olmasını bekliyorum.” dedi.

24 Eylül 2019 Salı 13:45
Deprem Uzmanı duyurdu! "72 saat öncesinde büyük Marmara depremini haber vereceğim"

 Murathan Seyitoğlu  Ankara yeniakit.com.tr 

İstanbul’da deprem tahmin istasyonu ve danışmanlık merkezi bulunan Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, olası büyük Marmara depremine ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Marmara Denizi’nde artçı sarsıntılar olabilir”

Marmara Denizi’nde saat 11:01 sıralarında İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4.7 büyüklüğünde deprem sonrasında artçı sarsıntıların olabileceğini belirten Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, “Marmara Denizi’nde bu aşamadan sonra 4.7’yi geçmeyen artçı sarsıntılar olabilir fakat daha büyük oranda bir deprem beklemiyorum.” şeklinde konuştu.

“Erzincan ve Malatya’da 7’lik deprem bekliyorum”

17 Eylül’den itibaren Avrupa ve Türkiye’nin yüksek hava basıncı altında olduğunu hatırlatan Kadir Sütçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek hava basıncının yoğun olması bize Türkiye’de depremlerin olacağına işaret ediyor. İran - Irak sınırında 5.0 büyüklüğünde deprem bekliyorum. İran-Irak sınırında beklediğimiz 5.0 büyüklüğündeki deprem olmadığı takdirde Erzincan, Malatya ve daha doğuda 7’lik bir deprem olmasını bekliyorum. İran-Irak sınırında 5.0 büyüklüğündeki depremin yaşanması halinde Türkiye rahatlar ve Doğu’da yaşanacak depremin şiddetini azaltır.”

“Büyük Marmara depremi üç yerde olacaktır”

Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin çok tehlikeli bir yerde gerçekleştiğini belirten Kadir Sütçü, “Beklenen büyük Marmara Depreminin olacağı üç yerden birisi bugün 4.7 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği yerdir. Diğer iki yerden birisi Yalova açıkları ve son olarak Tekirdağ açıklarıdır. Yani beklenen büyük Marmara depreminin olası merkezleri buralar olacaktır.” şeklinde konuştu.   

“72 saat öncesinden Marmara depremini haber vereceğim”

Karıncalarla gözlem yapan Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, sözlerini şöyle tamamladı:

“2018 yılında Türkiye’de 5.0 ve üzerinde 3 deprem olmuştur. İçinde bulunduğumuz 2019 yılında Türkiye ve çevresinde 20 deprem bekliyorum. Bu 20 depremden 12 tanesi gerçekleşti ve geriye 8 deprem kaldı. Eğer kalan bu 8 deprem gerçekleşmediği takdirde Türkiye’de 7 ve üzerinde büyük deprem yaşanacaktır. Büyük Marmara depremini olmadan 72 saat öncesinde kamuoyunu bilgilendireceğim. Yani beklenen Marmara depremini 72 saat öncesinden bilip insanları haberdar etmiş olacağım.”

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:45
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Malatya
  4. İstanbul
  5. Erzincan
  6. Ankara
  7. deprem
  8. Kadir Sütçü
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  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ17 dk önce
    Önceden bildirirmisin bilmem. ALLAH TÜRKİYE*mizi tüm doğal afetlerden, terör belasından ve hainlerin şerrinden korusun. Amin.
  • Alibram AgaAlibram Aga40 dk önce
    Tamam abi sağol
  • ömerömer41 dk önce
    Deprem sebebleri teker teker oluşuyor.Biraz daha Hadis ve Ayet inkari na devam edilsin...7 8 9 ne olur bilinmez artık..
  • Mesut SarpMesut Sarp42 dk önce
    Bunlarin hepsi ihtimaller. En dogrusunu sadece Yüce Rabbimiz bilir! Show yapmanın bi alemi yok.
  • Hepkahraman TürkmiletiHepkahraman Türkmileti57 dk önce
    Ne ney 72 saat mi önce söyleyecen.Madem takip ediyon ne den söylemedin bu günkü depremi 
  • CezmiCezmi1 sa önce
    İran-Irak sınırında bekledigin 5.0 büyüklüğündeki deprem olmadığı takdirde Erzincan, Malatya ve daha doğuda 7’lik bir deprem olmasını beklisen, O da olmazzazsa nerde beklisen? O bekledigin yerde de olmazzazsa nerede bekliisen?! E bekle canım yeter ki olmasın da sen bekleyesin ha. Depremdir bu. Olmasın. Haksızmıyam yôni? Haksızsamsa de ki haksızsan.
  • meşemeşe1 sa önce
    dünyanınceşitliyerlerindeher günufakdebremlerolmaktadır bazılarınıinsanlar hissederbazılarınıhissetmezlerdebreminnerede nasıl olacagınıALLAHtan başkahiçkimseaslabilemez,debreminolmasınakısabirzaman kala hayvanlar hisseder,

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