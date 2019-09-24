Deprem Uzmanı duyurdu! "72 saat öncesinde büyük Marmara depremini haber vereceğim"

Murathan Seyitoğlu Ankara yeniakit.com.tr

İstanbul’da deprem tahmin istasyonu ve danışmanlık merkezi bulunan Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, olası büyük Marmara depremine ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Marmara Denizi’nde artçı sarsıntılar olabilir”

Marmara Denizi’nde saat 11:01 sıralarında İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4.7 büyüklüğünde deprem sonrasında artçı sarsıntıların olabileceğini belirten Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, “Marmara Denizi’nde bu aşamadan sonra 4.7’yi geçmeyen artçı sarsıntılar olabilir fakat daha büyük oranda bir deprem beklemiyorum.” şeklinde konuştu.

“Erzincan ve Malatya’da 7’lik deprem bekliyorum”

17 Eylül’den itibaren Avrupa ve Türkiye’nin yüksek hava basıncı altında olduğunu hatırlatan Kadir Sütçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek hava basıncının yoğun olması bize Türkiye’de depremlerin olacağına işaret ediyor. İran - Irak sınırında 5.0 büyüklüğünde deprem bekliyorum. İran-Irak sınırında beklediğimiz 5.0 büyüklüğündeki deprem olmadığı takdirde Erzincan, Malatya ve daha doğuda 7’lik bir deprem olmasını bekliyorum. İran-Irak sınırında 5.0 büyüklüğündeki depremin yaşanması halinde Türkiye rahatlar ve Doğu’da yaşanacak depremin şiddetini azaltır.”

“Büyük Marmara depremi üç yerde olacaktır”

Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin çok tehlikeli bir yerde gerçekleştiğini belirten Kadir Sütçü, “Beklenen büyük Marmara Depreminin olacağı üç yerden birisi bugün 4.7 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği yerdir. Diğer iki yerden birisi Yalova açıkları ve son olarak Tekirdağ açıklarıdır. Yani beklenen büyük Marmara depreminin olası merkezleri buralar olacaktır.” şeklinde konuştu.

“72 saat öncesinden Marmara depremini haber vereceğim”

Karıncalarla gözlem yapan Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, sözlerini şöyle tamamladı:

“2018 yılında Türkiye’de 5.0 ve üzerinde 3 deprem olmuştur. İçinde bulunduğumuz 2019 yılında Türkiye ve çevresinde 20 deprem bekliyorum. Bu 20 depremden 12 tanesi gerçekleşti ve geriye 8 deprem kaldı. Eğer kalan bu 8 deprem gerçekleşmediği takdirde Türkiye’de 7 ve üzerinde büyük deprem yaşanacaktır. Büyük Marmara depremini olmadan 72 saat öncesinde kamuoyunu bilgilendireceğim. Yani beklenen Marmara depremini 72 saat öncesinden bilip insanları haberdar etmiş olacağım.”