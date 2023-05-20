Deprem turistinden ancak bu beklenirdi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Şanlıurfa’da seçim sonuçları ve gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerinin parlamenter sisteme dönme vaadinde bulunan millet ittifakına verilmiş bir cevap olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine devam, bunu kabul ettiği ve değişmesini istemediğini milletimiz ortaya koyduğu gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme de milletimiz bir veto koymuştur ve artık güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde durmamaları gerektiğini de bu bileşenlere ifade etmiştir.

Demokratik bir sistem sorunu olmadığını açık bir şekilde bu irade ortaya koyduğu için de Türkiye’de sistemi değiştireceğiz diye zaman ve vakit kaybetmenin kimseye bir fayda olmadığını vatandaşımız ifade etmiş durumdadır” dedi.

“Depremzedelere hakareti lânetliyorum!”

Adalet Bakanı Bozdağ seçim sonuçları üzerinden depremzedelere yapılan hakarete tepki göstererek, “O insanları incitmeleri, kırmaları, hakaret etmeleri ve yaptıkları saygısızlıkları buradan bir kez daha lanetliyorum. Bu ahlak yoksunu insanlıktan nasibini almamış kişileri bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim.

Daha önceki seçimlerde de CHP’ye oy vermeyen insanlara, eğitimi düşük insanlar, üniversitedekiyle efendim çobanın oyu bir olursa böyle olur diyenler, göbeğini kaşıyan insan diyenler, bidon kafalı diyenler, makarnacı, kömürcü oylarını böyle satıyor diyenler ve dar gelirliler oy veriyor diyerek insanları kategorize edip kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret eden, onları aşağılayan bu CHP zihniyetinin son seçimde de depremzede kardeşlerimize ve deprem bölgesinde yaşayan insanlarımıza dönük hakareti nedeniyle bir kez daha buradan kınadığımı ifade ediyorum ve diyorum ki depremzedeler bize niye oy vermedi diye soru sormuyorlar.

Niye oy vermedi size? Siz depremzedelere gittiniz, fotoğraf çektiniz. Kameraya aldınız. Arşivinize koydunuz Alandan çekildiğiniz” diye konuştu.

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“Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu içten içe onları haklı görüyor”

Kılıçdaroğlu’nun depremzedelere yönelik hakarette bulunanları kınamadığını ifade eden Bozdağ, “Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu içinden, içten içe onları haklı görüyor öyle olmazsa çıkar, açık, net. Bunun yanlışlığını ifade eder. Bu ahlaksızlığı yapanlara lanetler, kınar ve bunların CHP’yle ilgisi olmadığını ifade eder. Ama böyle bir yaklaşımı da burada görmediğimizi ifade etmek isterim.

O yüzden de bu nefret diline de bu hakaret diline de bu kendini herkesten üstün görme yaklaşımına da sandıkta milletimiz en büyük cevabı verecektir. Kendini milletten, milletin fertlerinden, insanlarından üstün gören, her açıdan biz daha üstünüz diyen üstenci yaklaşıma da milletimiz en büyük cevabı sandıkta vereceğine yürekten inandığımı ifade etmek isterim” dedi.