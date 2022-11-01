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Yaşam Deprem tatbikatı yarın mı? Deprem tatbikatı ne zaman saat kaçta?
Yaşam

Deprem tatbikatı yarın mı? Deprem tatbikatı ne zaman saat kaçta?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde bir deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı. Vatandaşlar ise tatbikatın ne zaman gerçekleşeceğini, tatbikatının nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Tatbikat okullarda mı yapılacak? Deprem tatbikatı ne zaman yarın mı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-01 17:36:00 -
Deprem tatbikatı yarın mı? Deprem tatbikatı ne zaman saat kaçta?

Türkiye bir deprem ülkesi… Bu gerçek zaman zaman kendisini hatırlatıyor. Depreme hazırlık aşamasında ise tatbikatlar büyük öneme sahip. Bu sebeple ülke genelinde bir deprem tatbikatının gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki, deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?

Deprem tatbikatı yarın mı? Deprem tatbikatı ne zaman saat kaçta?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu.

Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl tüm okul ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl gene yapacağız ama 12 Kasım, saat 18.57'de bir tatbikatımız var, 'Çök, kapan ve tutun'. Çok basit bir tatbikat. Bir deprem olduğu zaman birinci yapmamız gereken hareket, çökeceğiz bir sandalyenin ya da bir masanın yanına. Başımızı kapatıp depremin geçmesini bekleyeceğiz. Birinci hayat kurtaran harekettir. Bunun tatbikatını saat 18.57'de yapacağız. Radyolar, televizyonlar tatbikat anonsu geçecekler aynı anda. Otomatik olarak geçecek. Düğmeye basılacak ve sisteme otomatik atılacak tatbikat anonsu. HAY Sistemi üzerinden birkaç dakika tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak” dedi.

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