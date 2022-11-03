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Yaşam Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? Türkiye geneli deprem tatbikatı hangi gün saat kaçta yapılacak?
Yaşam

Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? Türkiye geneli deprem tatbikatı hangi gün saat kaçta yapılacak?

Pek çok okul ve kurumda deprem tatbikatı gerçekleşti. Vatandaşlar ise ülke genelinde yapılması planlanan tatbikatının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, deprem tatbikatı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-11-03 19:26:00 -
Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? Türkiye geneli deprem tatbikatı hangi gün saat kaçta yapılacak?

Türkiye genelinde deprem tatbikatı gerçekleşecek. Bu sebeple vatandaşlar tatbikatın ne zaman hangi gün gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.

Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? Türkiye geneli deprem tatbikatı hangi gün saat kaçta yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde önelmi açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl tüm okul ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl gene yapacağız ama 12 Kasım, saat 18.57'de bir tatbikatımız var, 'Çök, kapan ve tutun'. Çok basit bir tatbikat. Bir deprem olduğu zaman birinci yapmamız gereken hareket, çökeceğiz bir sandalyenin ya da bir masanın yanına. Başımızı kapatıp depremin geçmesini bekleyeceğiz. Birinci hayat kurtaran harekettir. Bunun tatbikatını saat 18.57'de yapacağız. Radyolar, televizyonlar tatbikat anonsu geçecekler aynı anda. Otomatik olarak geçecek. Düğmeye basılacak ve sisteme otomatik atılacak tatbikat anonsu. HAY Sistemi üzerinden birkaç dakika tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak” dedi.

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