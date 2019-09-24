Deprem tahmincisinden Türkiye’ye: Tetikte olun, alarmda olun

Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor. Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyor.

Türkiye tahminlerini açıkladı

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

"Türkiye sıradaki yer olabilir"

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir" cevabını vermişti.

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın tahminleri bunlarla da bitmedi.

Nostradamus hedef olarak direkt Türkiye’yi gösteriyor

Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı tahmincilerden biri olan Nostradamus 2019 görüşleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 tehminleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 yorumlarına göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.

Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.

Güney Asya’dan sonra Türkiye’de deprem olacak

Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak tehminler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem tehmini çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi tahmini Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un tahmini henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.