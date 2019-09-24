0553 313 94 23

Deprem tahmincisinden Türkiye’ye: Tetikte olun, alarmda olun

Kendisini deprem tahmincisi olarak tanıtan ve son depremlere ilişkin tahminleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets İstanbul'da yaşanan 4,6'lık depremden sonra yine akıllara geldi. Daha önce Türkiye'yi defalarca uyaran Frank Hoogerbeets, özellikle İstanbullulara 'Tetikte olun, alarmda olun' mesajını vermişti.

24 Eylül 2019 Salı 12:16
Deprem tahmincisinden Türkiye’ye: Tetikte olun, alarmda olun

Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor. Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyor.

Türkiye tahminlerini açıkladı

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

"Türkiye sıradaki yer olabilir"

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir" cevabını vermişti.

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın tahminleri bunlarla da bitmedi.

Nostradamus hedef olarak direkt Türkiye’yi gösteriyor

Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı tahmincilerden biri olan Nostradamus 2019 görüşleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 tehminleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 yorumlarına göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.

Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.

Güney Asya’dan sonra Türkiye’de deprem olacak

Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak tehminler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem tehmini çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi tahmini Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un tahmini henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:16
  1. İstanbul
  2. Güney Asya
  3. Endonezya
  4. deprem
  5. A Haber
  6. Baba Vanga
  7. Hint Okyanusu
  8. Frank Hoogerbeets

YORUM YAZ

  • ahmet koçakahmet koçak21 dk önce
    o öyle dedi oldu,yok bu böyle dedi olmadı,her şey ALLAH c.c. ol der olur ,olma der olmaz nokta.
  • NurNur32 dk önce
    Sizdemi akitçiler falcılara bel bağladınız falcılığın diğer adı altında kehanet!!!
  • hercaihercai39 dk önce
    Olacaksa zaten olacak, sadece beklememiz lazim. Onemli olan binalari Japonlar gibi yapmamiz! Ama o da yok.
  • engineerengineer1 sa önce
    azraile karşı tetikte olsan ne yazar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan skandal belgeye ilişkin açıklama
  1. Ekrem İmamoğlu'ndan skandal belgeye..
  2. Anayasa Mahkemesi'nden Johson'a engel!
  3. Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
  4. Yunanistan'dan sonra bir komşu daha..
  5. Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!
  6. Adnan Menderes, şehadetinin 58...
  7. Tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz
  8. Kulisleri hareketlendiren gelişme!..
  9. Kâğıthaneli öğrencilere belediyeden..
  10. Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!
  11. Kitapseverler Sancaktepe’de buluşuyor
  12. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
  13. Yerel kalkınma MARUF’ta konuşulacak
  14. Davutoğlu'nun masasındaki yeni parti..
  15. Sultangazi'de dev operasyon! Tam 4 bin..
  16. Milli Görüş’ün simge isimlerinden..
  17. Acı biber yüz güldürecek
  18. 2019 ALES sonuçları ne zaman..
  19. Niğde Valisi'nden Akit'in bürosuna..
  20. Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde..
  21. Meteorolojiden sağanak uyarısı!
  22. Oktar Babuna: ''Adnan Oktar 33. derece..
  23. İran tüm dünyaya duyurdu: Bize..
  24. Putin imzayı attı! Ruslarla evlenene...
  25. Hz. Ömer’in adaletinin ve devletinin..
  26. Okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklar
  27. Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer?
  28. Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?..
  29. İstanbul'daki depremin ardından peş..
  30. 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf..
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

24 Eylül 2019
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta