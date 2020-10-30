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Gündem Deprem sonrası Yunan adasından ilk görüntüler
Gündem

Deprem sonrası Yunan adasından ilk görüntüler

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:59:00 -
Deprem sonrası Yunan adasından ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti.

Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi.

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