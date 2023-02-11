Deprem sonrası yardım! Para yardımı: PTT depremzedelere müjdeyi verdi! O tarihte yapılacağı açıklandı

Ekonomik şekilde sıkıntılar yaşanan ülkemizde en çok zorlanan ve atlatılması sıkıntılı bir süreci içeren bir dönem gösterilmektedir. Özellikle bu dönemin daha rahat bir şekilde atlatabilmesi için bu kapsamda çalışmaların ve daha sonrasında da planlanan işlemlerin gerçekleştirilmesi gereklilikler arasında yer almaktadır. Özellikle para yardımı yapılması halinde halkın destek alması da mümkün. Bu konu ile ilgili çalışmaların gerçekleştirildiği açıklandı.

PTT'den 14.500 TL Ödeme Verilecek! 15-16-17 Şubat’ta Paranız Hesabınızda Olacak...

Gerekli olan yardımların yapılmasının ardından halkın da bu kapsamda özenli olarak para yardımlarından faydalanması ve özellikle yoksul kesimin bu nakit destekleri ile yardımlara dikkat edilmesi gereklilikler arasında bulunuyor. Özenli bir şekilde yapılan tüm işlemler arasında herhangi bir problem olmadan alınabilen bu yardımlar ile çözüm üretilebileceği ve özellikle de bu çözümler sayesinde de halkın ekonomik olarak daha çok rahatlayabileceği düşünülüyor.

Para Sıkıntısı Olanlara 14.500 TL Ödeme Yapılacak...

Doğal Gaz, Kömür Ve Elektrik Faturası Desteği de Ödeniyor

Doğal gaz, kömür ve elektrik faturalasına ciddi oranda zam yapıldı. Ama aynı oranda da desteklerin miktarının arttırılacağı duyurusu yapıldı. Öğrenilen tutara göre, 1.675 TL iki fatura amacı ile ödeme gerçekleştirilecek. Destek kapsamında aranan şartların bulunmadığı açıklandı. PTT’ye T.C. kimlik kartı ve şahsına ait abone ile gelen fatura ile beraber edilen belgeleri gişe memuruna iletin ve yardımdan yararlanabilirsiniz.(haberkervani)