Deprem sonrası yapılan ankette dikkat çeken sonuç! AK Parti'nin son oy oranı yüzde kaç?

Seçim tarihi 14 Mayıs olarak belirlenirken, Millet İttifakı adayını halen açıklamadı. Adaylık konusuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsada adayın bugün açıklanma ihtimali de masada bulunurken net tarih henüz belirlenmiş değil.

14 Mayıs günü yapılacak seçim yaklaştıkça son anket çalışmaları da merakla beklenmeye başladı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anket sonuçları hakkında bilgi verdi.

"Önümüzdeki hafta araştırmaları açıklayacağız. Bir yılda bir adayın açıklanamaması sonrası vatandaşta "Bunlar kazanırsa bu ülkeyi böyle mi yönetecekler" diyor.

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR

"İttifak partileri birbirine cepheden sövmez. Meral Akşener "Kıyamet kopsa Kılıçdaroğlu'nun başkan yaptırmam" diyor. CHP'liler de bunun tam tersini söylüyor."

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AK PARTİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

"Son anketlerde AK Parti yüzde 40'ın üzerinde. MHP pozisyonunu koruyor. Deprem sonrası CHP gerileme yaşıyor. İYİ Parti'nin geçen ayki oyları yüzde 11 civarında. "



"MİLLET İTTİFAKI SEÇİM KAZANDIRACAK POZİSYON OLUŞTURMUYOR"

"Millet İttifakı'nın oylarını üst üste koyduğunuz zaman toplamları seçim kazandıracak bir pozisyon oluşturmuyor. "