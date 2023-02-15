Deprem sonrası ünlü DJ’den büyük skandal! 'Türkiye'ye gitmenin tam vakti' diyerek çağrı yaptı

İngiltere’de yayın yapan Capital FM radyosunun sunucusu DJ Ant Payne, Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından canlı yayında yaptığı gafla tepkilerin odağına yerleşmişti. Ünlü radyocu yıkıcı depremlerin ardından dinleyicilerine Türkiye’ye ucuz uçuşlar için rezervasyon yaptırmalarını söylemişti. Depremle dalga geçen radyocu tepkilerin ardından Twitter hesabından özür diledi.

İngiltere’de yayın yapan Capital FM radyosunun sunucusu DJ Ant Payne, Türkiye’deki depremlerin ardından yaptığı canlı yayında Türkiye’deki ucuz estetik ve diş tedavisi imkanlarına dikkat çekerek depremin uçak bileti fırsatlarını düşürdüğünü söylemişti. Payne programda, “Sanırım önümüzdeki birkaç yıl Türkiye'ye ucuza uçmak için araştırma yapmanın şimdi en iyi zamanı. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz. Döndüğünüzde 19 yaşında gibi görünebilir ve seneye Love Island'a katılabilirsiniz.” ifadelerini kullanmıştı. Payne’nin şaka yaptığını söylemesine rağmen yayının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Programın kaldırılması istendi

Sosyal medyada birçok kullanıcı Payne’in şakasının ardından programın kaldırılmasını istedi. Birçok kullanıcı Capital FM’in sosyal medya hesabını etiketleyerek, “Türkiye depreminde ölen insanla ve çocuklar pahasına Ant Payne'in şaka yapmasına cidden izin verecek misin?" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı "Bunu nasıl söylediğini anlamıyorum" yorumunu yaparken bir diğeri "Programın bu aşağılık yorumdan sonra kaldırılması gerekiyor. Ne kadar utanç verici" dedi.

Geri adım attı

Capital FM Payne’in gafına yönelik herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmezken ünlü radyo programcısı Twitter’dan yaptığı paylaşımda özür diledi. Payne sosyal medya paylaşımında, “Merhaba arkadaşlar, dün gece programda yaptığım yoruma değinmek istiyorum. Duyarsızdı ve zamanlaması kötüydü. Gösterilerimden kimseyi gücendirmek istemem. İçten ve yürekten özür dilerim.” ifadelerini kullandı.