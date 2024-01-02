  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Davutoğlu, bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! İşte şimdi tam rezil olacak

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu kırmıştı! O alçaklıkta flaş gelişme! Resmen şok olacaksınız

Volkan Konak'tan Ali Erbaş'a iğrenç sözler! “Bir kadeh de sizin için içeceğim” dedi! Sebebi, “Vay utanmaz vay” dedirtti

3 formül masaya geldi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Erdoğan müthiş haberi duyurdu: Tarihimizin rekoru

Bu haberi okumadan araba almayın! İşte ÖTV'siz indirimli sıfır otomobillerin fiyat listesi

HÜRKUŞ’un özellikleri düşman çatlatıyor: FÜZELER TAMAM... SIRADA AĞIR MAKİNALI VAR

Atatürk'ü böyle kullanıyorlar! Esenyurt Belediyesi'nde skandal olay

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı! 'İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz!'

Yeni jet motoru süpersonik yolculuğun anahtarı olabilir: RDE motorlar geliyor
Dünya Deprem sonrası tsunami haritası iki ülke arasında kriz çıkardı!
Dünya

Deprem sonrası tsunami haritası iki ülke arasında kriz çıkardı!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 19:38:00 -
Deprem sonrası tsunami haritası iki ülke arasında kriz çıkardı!

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın ülkeyi etkileyen depremlerin ardından yayınladığı tsunami uyarısını, Güney Kore'nin en doğusundaki Dokdo adacıklarını içermesi sebebiyle Tokyo yönetimini protesto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Lim Soo-suk, basın brifinginde, JMA'nın internet sitesindeki tsunami uyarılarını gösteren haritada, Güney Kore'nin en doğusundaki Dokdo adacıklarına da yer verilmesi konusunda açıklama yaptı.

Lim, tsunamide şu ana kadar Güney Kore'de herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirterek, "Hükümetimiz, diplomatik kanaldan Japonya'yı güçlü biçimde protesto etti ve düzeltici önlemler talep etti." dedi.

Ülkesinin, Japonya'nın "mantıksız iddialarına" sert bir şekilde yanıt vermeye devam edeceğini aktaran Lim, "Dokdo, tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuk çerçevesinde Kore topraklarının ayrılmaz parçasıdır." ifadesini kullandı.

Güney Kore adacıklarda polis bulunduruyor

Dokdo adacıkları, Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkilerde uzun süredir devam eden tartışma konularından biri.

Güney Kore, adacıklar üzerinde küçük bir polis müfrezesi bulunduruyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında dün meydana gelen depremlerde, şimdiye kadar 48 kişi hayatını kaybetmiş, tsunami uyarısı verilmişti.

Japonya'da 7.6'lık depremde 2 kişi öldü! Korku dolu anlar anbean kamerada
Japonya'da 7.6'lık depremde 2 kişi öldü! Korku dolu anlar anbean kamerada

Dünya

Japonya'da 7.6'lık depremde 2 kişi öldü! Korku dolu anlar anbean kamerada

Japonya'daki depremlerde ölü sayısı arttı
Japonya'daki depremlerde ölü sayısı arttı

Dünya

Japonya'daki depremlerde ölü sayısı arttı

Tedbir felaketi önler! Japonya'da 5 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde 24 kişi öldü
Tedbir felaketi önler! Japonya'da 5 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde 24 kişi öldü

Dünya

Tedbir felaketi önler! Japonya'da 5 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde 24 kişi öldü

Japonya'daki depremde ölü sayısı arttı: Koca şehir metrelerce batıya hareket etmiş
Japonya'daki depremde ölü sayısı arttı: Koca şehir metrelerce batıya hareket etmiş

Gündem

Japonya'daki depremde ölü sayısı arttı: Koca şehir metrelerce batıya hareket etmiş

Japonya: Yolcu uçağı pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı, maalesef beş kişi öldü! Sosyal krize neden oldu
Japonya: Yolcu uçağı pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı, maalesef beş kişi öldü! Sosyal krize neden oldu

Dünya

Japonya: Yolcu uçağı pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı, maalesef beş kişi öldü! Sosyal krize neden oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23