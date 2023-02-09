Deprem sonrası Ruslardan Türkiye'ye yaz tatili rezervasyonu konusunda flaş karar

Rusya Tur Operatörleri Birliği'ne (ATOR) bağlı büyük federal seyahat acenteleri ağı 1001 Tours, depremin ardından Türkiye'ye yönelik rezervasyon akışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1001 Tours'a göre Türkiye yönüne yapılan yaz turları günlük ortalama satışları olumsuz dinamikler göstermiyor.

Şu anda Rus turistlerin yaz dönemi toplam rezervasyonlarının yüzde 65'i Türkiye yönüne.

Pegas Touristik'ten yapılan açıklamada depremin ardından Türkiye turlarıyla ilgili iptalin söz konusu olmadığı belirtildi.

Anex Tour'da Nisan, Mayıs ve yaz rezervasyonlarıyla ilgili herhangi bir değişikliğin olmadığı satışların hızının aynı olduğunu belirtti.