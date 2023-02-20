Deprem sonrası kira artışı yaptılar! 14 emlakçıya ceza
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 14 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 14 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemeler yaptı.
Ekipler, 21 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı.
Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 14 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.
Şehirde daha önce de 7 emlak ofisine aynı nedenle ceza verilmişti.
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