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Gündem Deprem sonrası kira artışı yaptılar! 14 emlakçıya ceza
Gündem

Deprem sonrası kira artışı yaptılar! 14 emlakçıya ceza

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 14 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 18:47:00 -
Deprem sonrası kira artışı yaptılar! 14 emlakçıya ceza

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 14 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemeler yaptı.

Ekipler, 21 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı.

Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 14 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.

Şehirde daha önce de 7 emlak ofisine aynı nedenle ceza verilmişti.
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Yorumlar

serdar

para cezası işe yaramıyor. malesef yanlışta ısrar ediliyor. BIM a101 fiyatları arttırdı sonra cezayı verdin. adam cezayı ödemek için fiyat mı düşürecek. el koyacaksın örneğin bin şubesini alacaksın elinden. ayrıca hapis de olmalı. çünkü yapılan hırsızlık.

Vatandaş

Allah fırsat vermesin insanda Allah korkusu olmazsa her şeyi yapar yeterki çıkar menfaat ve para olsun bu kıyamet alametinden ibret de almıyorlar
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