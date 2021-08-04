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Gündem Deprem son dakika
Gündem

Deprem son dakika

Deprem mi oldu? Milyonlar neredeyse her gün 'Deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem nerede ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 13:44:00 -
Deprem son dakika

Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu, bir deprem ülkesi. Deprem gerçeği ise neredeyse her gün kendini hissettiriyor. Özellikle son bir yıldır Ege'de çok sık 4 büyüklüğünün üzerinden depremler kaydedilmeye başlandı. Peki, deprem mi oldu?

Deprem son dakika

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

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