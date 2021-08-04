Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu, bir deprem ülkesi. Deprem gerçeği ise neredeyse her gün kendini hissettiriyor. Özellikle son bir yıldır Ege'de çok sık 4 büyüklüğünün üzerinden depremler kaydedilmeye başlandı. Peki, deprem mi oldu?

Deprem son dakika

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.