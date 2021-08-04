Deprem son dakika
Deprem mi oldu? Milyonlar neredeyse her gün 'Deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem nerede ne zaman oldu?
Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu, bir deprem ülkesi. Deprem gerçeği ise neredeyse her gün kendini hissettiriyor. Özellikle son bir yıldır Ege'de çok sık 4 büyüklüğünün üzerinden depremler kaydedilmeye başlandı. Peki, deprem mi oldu?
Deprem son dakika
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.