Deprem olmadan yer yerinden oynadı! Görenler şaşkına döndü
Konya'da sık sık rastlanan obruklara bir yenisi daha eklendi. Çumra ilçesinde 15 metre derinliğinde bir obruk oluştu.
Çumra Sulaması Ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18. kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün yakınlarında yeni bir obruk daha meydana geldi.
15 metre derinliğinde obruk oluştu
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, çökme sonucu kanalda oluşan obruğun çapının 5, derinliğinin ise 15 metre olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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