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’’Deprem olacak korkusu psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir’’

Psikolog Lütfü Kaan Özdemir, deprem olacak korkusunun kişide psikolojik rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyledi.

20 Ağustos 2019 Salı 14:21
’’Deprem olacak korkusu psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir’’

Psikolog Lütfü Kaan Özdemir, deprem olacak korkusunun kişide psikolojik rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyledi.


Türkiye deprem kuşağında bulunan ülkelerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Eski yapı stokunun belli bir kısmının sağlam olmaması nedeniyle yaşanan büyük depremlerde büyük yıkımlar olabiliyor. Yaşanan yıkımlar ve can kayıpları insanlar üzerinde psikolojik etkiler yapabiliyor. Deprem olacak korkusu da bu psikolojik rahatsızlıklardanbir tanesi olarak kabul ediliyor. Psikolog Lütfü Kaan Özdemir, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde tekrar gündeme gelen deprem riskinin psikolojik boyutlarını anlattı.


’’Travma yaşanabilme ihtimali de psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor’’


Depremin insanlar üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiyi değerlendiren Psikolog Lütfü Kaan Özdemir, ’’17 Ağustos depreminin etkisinin büyüklüğü ve sonuçlarında oluşturduğu fiziksel ve psikolojik yıkımlar nedeni ile, depremin etkisi beklenenin çok üstünde olmuştur.Depremlerde diğer doğal afetler gibi travmaya sebep olabilir ve insanlarda benzer tepkilere neden olabilirler. Fakat her insan kendine göre şiddeti farklıdır. Örneğin; ben depremi yaşamış birisi olarak tabii ki depremden etkilendim fakat bende travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlığa yol açmadı. Fakat bana gelen bir danışan İstanbul’da evinde depremi çok hissetmemesine rağmen o ve onun gibi birçok kişi iletravma sonrası stres bozukluğu nedeni ile terapi seansları yaptık. Hatta daha sonra depremin etkilerini sadece medyadan duyarak deprem olacak beklentisi ile korku yaşayan birçok kişi ile terapi yaptık. Dolayısı ile travmayı yaşamak gerekmiyor travma yaşanabilme ihtimali de psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor’’ dedi.


Psikolog Özdemir, depremden en çok etkilenenlerde bu belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirtirken konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: ’’Sürekli korku, irkilme, en ufak bir sesten etkilenme, iştah azalması, uyku bozukluğu, ağlama nöbetleri, sürekli deprem anının gözünün önüne gelmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir’’.


Deprem korkusu (Seismophobia)


Deprem korkusu ileri evrelere geldiğinde kişinin psikolojisinde ortaya çıkabilecek sorunlara değinen Psikolog Özdemir, ’’Deprem fobisi, kişide kalıcı fobilere ve travmaya sebep olabilir. Dünyanın güvensiz bir yer olduğu hem kendisi hem de ailesinin zarar göreceği korkusu nedeni bazı kişilerde kalıcı olarak kapalı yerde kalamama korkusu gelişebilir. Evde kalsa bile her an tetikte olma hali en ufak bir ses ve sallantıda deprem olacak korkusu hatta ölüm korkusu dahi gelişebilir. Deprem sonrası tedavi edilmezse kalıcı uyku sorunları, iştahsızlık gelişebilir’’ ifadelerini kullandı.


Psikolog Özdemir, bu tür travmatik olaylarda yaşanan sorunların kalıcı olmaması için şu önerilerde bulundu: Kendinizi koruyun; ne yaşanmış olursa olsun hayati ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin. Eyleme geçin; hayat her şeye rağmen devam ediyor. Eve kapanmak yerine aksiyon alın. İlişki kurun; etrafınızda size destek olabilecek yakınlarınızla ilişki kurun içinize kapanmayın. Bunları yapmanıza rağmen problemleriniz devam ediyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek almanız çok önemlidir’’.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:21
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